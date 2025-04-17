Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУ

Врачи Саратовского НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ внедряют инновационного робота-ассистента для эндопротезирования коленного сустава.
Роботизированная система Cuvis Joint, используемая специалистами НИИТОН, отличается высокой точностью, позволяя минимизировать риски и обеспечивать наилучшие результаты для пациентов. Система индивидуально планирует операцию, учитывая анатомические особенности каждого человека, что делает лечение максимально эффективным. Кроме того, использование высокотехнологичного помощника позволяет уменьшить размер разрезов и сократить время реабилитации, снижая риск послеоперационных осложнений.
Сотрудники НИИТОН СГМУ уже прошли всестороннюю подготовку по работе с роботом-ассистентом и готовятся проводить операции с его использованием. Этот шаг значительно повысит уровень медицинской помощи, доступной жителям региона.
"Установка робота-ассистента— это важный шаг вперед для нашего института. Это не просто оборудование, это инструмент, который помогает нам лучше заботиться о пациентах, предоставляя им самые современные и эффективные методы лечения. Благодаря этому устройству мы можем не только улучшить исходы операций, но и ускорить процесс восстановления, возвращая людям радость активного образа жизни. Мы уверены, что внедрение этого робота станет новым этапом развития эндопротезирования в нашем институте и откроет путь к еще более передовым технологиям в будущем", — отметил директор НИИТОН Владимир Островский.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения