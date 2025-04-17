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Образование Общество

Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУ

САРАТОВ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врачи Саратовского НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ внедряют инновационного робота-ассистента для эндопротезирования коленного сустава.

Фото: предоставлено пресс-службой СГМУ

Роботизированная система Cuvis Joint, используемая специалистами НИИТОН, отличается высокой точностью, позволяя минимизировать риски и обеспечивать наилучшие результаты для пациентов. Система индивидуально планирует операцию, учитывая анатомические особенности каждого человека, что делает лечение максимально эффективным. Кроме того, использование высокотехнологичного помощника позволяет уменьшить размер разрезов и сократить время реабилитации, снижая риск послеоперационных осложнений.

Сотрудники НИИТОН СГМУ уже прошли всестороннюю подготовку по работе с роботом-ассистентом и готовятся проводить операции с его использованием. Этот шаг значительно повысит уровень медицинской помощи, доступной жителям региона.

"Установка робота-ассистента— это важный шаг вперед для нашего института. Это не просто оборудование, это инструмент, который помогает нам лучше заботиться о пациентах, предоставляя им самые современные и эффективные методы лечения. Благодаря этому устройству мы можем не только улучшить исходы операций, но и ускорить процесс восстановления, возвращая людям радость активного образа жизни. Мы уверены, что внедрение этого робота станет новым этапом развития эндопротезирования в нашем институте и откроет путь к еще более передовым технологиям в будущем", — отметил директор НИИТОН Владимир Островский.

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