Колледжи Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров "Профессионалитета"

Стали известны результаты конкурса на предоставление в 2026 г. грантов из федерального бюджета на создание кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

95 учреждений СПО со всей страны получат финансовую поддержку со стороны правительства Российской Федерации в общем объеме 230,5 млн руб., в их числе - три колледжа из нашего региона.

Правительство Самарской области окажет поддержку и софинансирование - 100 млн рублей. В качестве работодателей - участников проекта выступили крупнейшие предприятия Самарской области - ПАО "КуйбышевАзот", ООО "Тольяттикаучук", АО "ТОАЗ", представители Самарского бизнеса, а также региональные медицинские организации.

Благодаря этому в Самарской области будут созданы три новых кластера СПО:

- по химической отрасли - в Тольяттинском химико-технологическом колледже;

- по клинической и профилактической медицине - в Самарском медицинском колледже им. Н.Ляпиной;

- в туризме и сфере услуг - в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна.

Учреждения будут отремонтированы, обновлена материально-техническая база и появятся образовательно-производственные центры, способные готовить высококвалифицированных специалистов под конкретный запрос работодателя. К 2029 г. в этих кластерах пройдут подготовку порядка 9,5 тыс. специалистов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами - действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона. "Мы активно участвуем и продолжим участвовать в федеральном проекте "Профессионалитет", цель которого - максимально приблизить уровень образования обучающихся к потребностям рынка труда", - отмечал глава региона.

"В 2022 году наш регион в числе первых в стране провел набор студентов на программы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики в рамках "Профессионалитета". В этом году федеральный проект вошел в нацпроект "Молодежь и дети", и модернизация системы среднего профессионального образования, приведение ее в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики будет продолжена", - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В Самарской области уже существуют пять кластеров, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет":

1) машиностроительный (Поволжский государственный колледж);

2) строительная отрасль (строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева);

3) железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А.А.Буянова);

4. педагогика (Самарский социально-педагогический колледж);

5. правоохранительная сфера и управление (Самарский торгово-экономический колледж).

В 2025 г. в регионе будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли Самарской области. Базовой площадкой создаваемого кластера станет Тольяттинский машиностроительный колледж, который получит грант в размере 100 млн руб. на создание современного учебно-производственного комплекса. Опорным работодателем кластера выступит ОАО "АвтоВАЗ", который предоставит дополнительное финансирование в размере 30 млн рублей. В свою очередь, правительство Самарской области обеспечит софинансирование 30 млн рублей.

Также в 2025 году в рамках реализации ФП "Профессионалитет" на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования по отрасли "Педагогика".