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Проект директора МНИЦТМ вошел в число победителей в конкурсе Российского научного фонда

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект директора МНИЦТМ профессора Владислава Блатова вошел в число победителей в конкурсе Российского научного фонда "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами". Проект будет реализовываться три года с финансированием 7 млн руб. в год.

4491 заявки поступили на конкурс. По результатам экспертизы поддержано 534 проекта.

Проект "Многомасштабное моделирование структуры и свойств пористых материалов на основе координационных полимеров и технологий искусственного интеллекта" направлен на развитие теоретических основ анализа и моделирования структуры координационных полимеров. Будет разработано соответствующее программное обеспечение и базы знаний, включающих корреляции "состав-структура-свойство" для указанного класса соединений. Запланирован выпуск системы веб-приложений для интеллектуального дизайна новых координационных полимеров. Помимо этого будут разработаны макроскопические пористые материалы с периодической структурой, в том числе метаматериалы с последующей экспериментальной проверкой разработанных математических моделей. Наиболее перспективные из спрогнозированных координационных полимеров и периодических пористых материалов будут синтезированы, их структура и свойства будут доказаны экспериментально.

В ядро научной группы входят доктор химических наук, старший научный сотрудник МНИЦТМ Александр Шевченко, старший научный сотрудник МНИЦТМ Артём Кабанов и доктор физико-математических наук Александр Крутов.

"Теоретическое исследование строения координационных полимеров — самая старая наша тематика, — комментирует руководитель научной группы профессор Владислав Блатов, — мы занимаемся ей более 20 лет. Однако в данном проекте мы впервые используем для моделирования новых координационных полимеров современные методы машинного обучения и искусственного интеллекта, которые только начинают внедряться в материаловедении. Более того, полученные нами знания о структуре этого класса веществ будут нами использованы для моделирования так называемых метаматериалов — современного класса материалов с уникальными свойствами. Используя разработанный нами ранее уникальный подход, мы сможем получать макромодели метаматериалов, схожие по строению с микроструктурами координационных соединений. Образцы метаматериалов будут получены методами 3D печати, и их свойства будут изучены экспериментально. В этом и заключается многомасштабное моделирование, заявленное в проекте".

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