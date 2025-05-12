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Миссия — помогать людям

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 мая председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню медицинской сестры.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В этот день в Самарском медицинском колледже имени Н. Ляпиной по традиции чествуют лучших по профессии, а также вспоминают о героизме выпускников во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Самарский медицинский колледж имени Нины Ляпиной — одно из старейших учебных заведений региона. За более чем полуторавековую историю колледж подготовил порядка 50 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Если в 1867 году первый набор составлял всего 15 человек, то сейчас ежегодно колледж принимает свыше тысячи студентов по шести направлениям подготовки: медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, фармацевты, лабораторные и зубные техники.

Здесь бережно хранят историю как связанную с профессиональной деятельностью, так и с героическим прошлым выпускников колледжа. Одна из них — Нина Дмитриевна Ляпина, чьё имя носит колледж с 1967 года. Практически сразу после окончания учёбы в медучилище, в июне 1941 года, она добровольцем ушла на фронт, была фельдшером в партизанском отряде легендарного Семёна Ковпака. Погибла в 1942 году на украинской земле, в ожесточённом бою за село Голубовка.

Геннадий Котельников поздравил с профессиональным праздником и рассказал, что по инициативе медицинской общественности сейчас прорабатывается вопрос о размещении мемориальной доски на фасаде здания школы № 70 в Самаре, где училась Нина Ляпина.

"Среди выпускников колледжа много тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, кто спасает жизни наших воинов сегодня, участвуя в специальной военной операции. Ваша миссия — помогать людям. Ни одна врачебная манипуляция не обходится без вашего участия. От вашего труда, заботы, милосердия во многом зависит результат лечения. Это действительно так, несмотря на развитие технологий в медицине, без вас невозможен процесс лечения. Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в жизни и труде!", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Спикер областного парламента также напомнил, что в 1991 году в числе первых в стране в Самарском государственном медицинском университете был открыт факультет высшего сестринского образования, а в 1995 году создана Самарская региональная общественная организация медицинских сестер. В губернии действуют меры государственной поддержки среднего медперсонала, которые находят отражение и в региональном законодательстве.

"Активное развитие высокотехнологичной помощи требует высоких компетенций как от врачебного, так и от среднего медицинского персонала, — сказал министр здравоохранения региона Андрей Орлов. — При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева приобретается жильё, предусматриваются дополнительные социальные выплаты для среднего медицинского персонала".

В торжественной обстановке гости и студенты колледжа возложили цветы к скульптурной композиции "Призвание", олицетворяющей преданность профессии и самоотверженное служение людям. "Мы гордимся тем, что можем отдать дань всему медицинскому сообществу, всем, кто выполнял свой долг во время Великой Отечественной войны и сейчас, во время специальной военной операции, кто работает сейчас на своих рабочих местах, — отметила директор Самарского медицинского колледжа Надежда Ярочкина. — В этот день хочется сказать слова благодарности всем тем, кто выбрал эту профессию и служит людям с любовью и профессионализмом".

В этот день награды Самарской губернской думы, министерства здравоохранения Самарской области в честь профессионального праздника были вручены не только сотрудникам колледжа, но и медицинских учреждений области.

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