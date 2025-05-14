Дмитрий Чернышенко: "23 мая во всех 89 регионах России и 55 зарубежных странах начнется основной этап ЕГЭ"

На совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко обсудили готовность субъектов РФ к проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, включая приграничные территории и воссоединенные регионы.

В Самарской области в 2025 году государственную итоговую аттестацию будут сдавать 12348 учеников 11-х классов и 35127 учеников 9-х классов. Для сдачи ЕГЭ откроют 76 пунктов, для сдачи ОГЭ - 184 пункта. Проведение экзамена будут обеспечивать 7150 педагогических работников.

Дмитрий Чернышенко отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина были внесены изменения в федеральные основные общеобразовательные программы. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года. Основной и единый государственные экзамены синхронизированы с программами.

По обращению Белгородской области в связи с текущей ситуацией в расписание ЕГЭ добавлены два дополнительных дня для экзаменов по математике (26 мая) и русскому языку (29 мая). Выпускники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, из отдельных школ приграничных регионов, а также дети, переехавшие из этих регионов, могут пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.

"Досрочный период ЕГЭ, мы считаем, прошел в штатном режиме. Во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах 23 мая начнется основной этап ЕГЭ. Традиционно особого контроля требует сама процедура проведения экзаменов. Для этого в экзаменационные пункты будет привлечено свыше 300 тысяч профильных специалистов, более шести тысяч медицинских работников и около 40 тысяч общественных наблюдателей. С 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. В этом году такие пересдачи пройдут 3 и 4 июля", - проинформировал Дмитрий Чернышенко.

Все результаты ГИА обязательно заносятся в федеральную информационную систему.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано свыше 712 тысяч человек, из них более 637 тысяч - выпускники текущего года. Он акцентировал особое внимание региональных органов исполнительной власти на контроле технической готовности всех экзаменационных пунктов, на готовности организаторов, а также на обеспечении безопасности всех участников экзаменов и тех, кто задействован в их проведении.

С этого года у сдающих экзамен появится возможность оперативно передать напрямую в Рособрнадзор информацию о любых нарушениях на ЕГЭ через Платформу обратной связи на портале "Госуслуги". В каждом экзаменационном пункте размещены плакаты с QR-кодом, воспользовавшись которым, можно отправить данную информацию непосредственно сотруднику Рособрнадзора, чтобы любые возникающие проблемы решались в максимально сжатые сроки.