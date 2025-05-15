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Образование Общество

В Самарской области прошло всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 7000 школьников Самарской области стали участниками всероссийского тренировочного мероприятия перед началом основного периода ЕГЭ. Процедура прошла 14 мая на базе 76 пунктов проведения экзамена.

Фото: Рособрнадзор

Будущие выпускники проверили свои знания по русскому языку, иностранному языку и информатике. Выпускники смогли потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года.

"Главные цели этой тренировки — проверить техническую готовность пунктов проведения экзамена и отработать действия организаторов и технических специалистов. Для наших выпускников это дополнительная возможность проверить себя и потренироваться в условиях реального ЕГЭ. Работы участников будут проверены на региональном уровне", — рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Основной период ЕГЭ стартует 23 мая. Возможность улучшить результат по одному из сдаваемых предметов ЕГЭ участники смогут получить 3 и 4 июля. Данная возможность впервые появилась у школьников в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 23 сентября 2025 года.

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