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Образование Общество

Россельхозбанк представил платформу "Я в Агро" на Дне открытых дверей Самарского государственного аграрного университета

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День открытых дверей для абитуриентов и их родителей прошел в Самарском государственном аграрном университете. На мероприятии можно было ознакомиться со всеми специальностями, познакомится с деканами, поближе узнать о профессиях, инфраструктуре университета, получить всю необходимую информацию о приемной кампании.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Самарский филиал Россельхозбанка на мероприятии представил платформу "Я в Агро" и ее возможности для абитуриентов. Ресурс создан для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК, предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Абитуриенты могут пройти тесты на профориентацию, выбрать учебное заведение, получить необходимую информацию о поступлении. Ресурс содержит мотивационную программу "Навстречу агротеху" для школьников 9-11 классов. Программа нацелена на привлечение талантливых школьников в АПК и повышение престижности обучения в агровузах и ссузах. Победители олимпиад при поступлении в агровуз получают стипендию от РСХБ и партнеров. Сервис "Карьерный маршрут" позволяет больше узнать об аграрных профессиях, определиться с выбором учебного заведения и будущего места работы. Школьник или студент выбирает специальность и получает информацию: где получить образование по данной профессии, количеству вакансий и уровню зарплат. Также на платформе доступны онлайн встречи с работодателями и экспертами отрасли.

"Россельхозбанк, как опорный банк АПК, поддерживает сельское хозяйство на протяжении 25 лет. Одним из основных направлений является подготовка профессиональных кадров. Молодые квалифицированные специалисты — это основа развития любой отрасли, в том числе и сельского хозяйства. Поэтому нам очень важно донести до будущих студентов перспективы и востребованность профессий в агропромышленном комплексе, помочь им сделать правильный выбор и поддержать их в дальнейшем получении знаний и профессиональном развитии", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Ежегодно Самарский филиал Россельхозбанка поддерживает талантливых студентов и аспирантов Самарского государственно аграрного университета именными стипендиями. При отборе кандидатов учитываются успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность. Размер ежемесячной стипендии в 2024-2025 учебном году для студентов аграрных специальностей составил 15 тысяч рублей, для аспирантов — 20 тысяч рублей.

Помимо стипендиальной программы Россельхозбанк осуществляет целый комплекс инициатив по поддержке аграрного образования. Среди них грантовая поддержка молодых ученых, "Школа фермера", "Школа агротуризма", международная школа БРИКС на базе РУДН, агроклассы.

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