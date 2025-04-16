Исследования ученых Политеха помогут улучшить состояние дорог

По заказу Балтийской строительной компании (АО "БСК-СПб") заведующая кафедрой "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" Татьяна Дормидонтова и руководитель проекта Балтийской строительной компании Ольга Куликова изучили причины образования колейности на внутригородских дорогах, сообщает пресс-служба вуза. Одна из них — использование автомобилистами зимних шипованных шин, которые ускоряют износ дорожного покрытия.

"Чем выше интенсивность движения, тем больше нагрузка на дорожное покрытие и вероятность образования колеи, — говорит Татьяна Дормидонтова, — Как показывают наблюдения, 86% водителей при зеленом моргающем сигнале светофора тормозят плавно, 10% осуществляют аварийное торможение и 4% предпочитают проезжать на зеленый моргающий сигнал. Кроме того, 91 автоводитель из 100 при включении зеленого света начинает плавное движение, остальные девять стартуют резко".

Специалисты говорят, что именно резкое торможение и ускорение автомобилей с шипованной резиной обусловливает усиление деформации дорожного полотна. Из-за интенсивного контакта шин с дорогой колеи углубляются, особенно на спусках или перекрестках.

Повысить стойкость магистралей поможет новый состав асфальтобетонной смеси, которую политеховцы разработали для АО "БСК-СПб" вместе с заместителем начальника технического отдела компании Артемом Кильдюшовым и руководителем проекта Ольгой Куликовой.

Верхний слой современных трасс обычно покрывают асфальтобетонной или щебеночно-мастичной смесью. В качестве связующего материала в них используется битум. Однако надежность таких покрытий сильно снижается при резком изменении погодных условий: зимние оттепели увеличивают влажность грунтов, а летняя жара повышает температуру поверхности, что приводит к ускорению износа дорог.

Для решения этой проблемы ученые предложили ввести в состав дорожной смеси базальтовый щебень вместо традиционного гранитного и габбро-диабазного. Этот материал, получаемый из базальтовых пород, отличается высокой прочностью и стабильностью.

Результаты разработки были представлены участникам заседания научно-технического совета при министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2025 году.