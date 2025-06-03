Тольяттинская поликлиника должна выплатить 100 тыс. руб. упавшему на крыльце пенсионеру

Центральный районный суд Тольятти обязал стоматологическую поликлинику № 3 компенсировать моральный вред пенсионеру, пострадавшему на территории медучреждения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Зимой мужчина выходил из поликлиники поскользнулся и упал на пандусе. Он получил перелом бедра и долго лечился.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд и добилось, чтобы медучреждение обязали выплатить пенсионеру 100 тыс. рублей.