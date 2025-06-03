Тольяттинская поликлиника должна выплатить 100 тыс. руб. упавшему на крыльце пенсионеру

Центральный районный суд Тольятти обязал стоматологическую поликлинику № 3 компенсировать моральный вред пенсионеру, пострадавшему на территории медучреждения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Зимой мужчина выходил из поликлиники поскользнулся и упал на пандусе. Он получил перелом бедра и долго лечился.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд и добилось, чтобы медучреждение обязали выплатить пенсионеру 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.