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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки сбил пенсионерку

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 декабря, в Самаре 24-летний водитель Hyundai Tucson сбил пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских,ДТП произошло в 14:30 в районе дома № 21 по ул. Физкультурная, когда иномарка поворачивала налево в направлении ул. Победы, а 67-летняя женщина пересекала проезжую часть 1-го Безымянного переулка на перекрестке по линии тротуара.

В результате происшедшего пешеход получила травмы. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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