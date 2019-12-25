В Самаре водитель иномарки сбил пенсионерку

Во вторник, 24 декабря, в Самаре 24-летний водитель Hyundai Tucson сбил пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских,ДТП произошло в 14:30 в районе дома № 21 по ул. Физкультурная, когда иномарка поворачивала налево в направлении ул. Победы, а 67-летняя женщина пересекала проезжую часть 1-го Безымянного переулка на перекрестке по линии тротуара.

В результате происшедшего пешеход получила травмы. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.