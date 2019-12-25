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ДТП Происшествия

При опрокидывании квадроцикла в районе лыжной базы "СОК" пострадал ребенок

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители Самары проводят проверку по факту ДТП в Волжском районе, в котором пострадал 10-летний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 14 декабря в 18:40 54-летний житель пос. Красная Глинка, ехал на квадроцикле CF MOTO по лесной грунтовой дороге, от лыжной базы "СОК" в сторону "Сокского" карьера с 10-летним пассажиром. В пути водитель не справился с управлением и квадроцикл опрокинулся на правую сторону по ходу движения.

В результате происшедшего юный пассажир получил телесные повреждения. 16 декабря он самостоятельно обратился в лечебное учреждение с травмой ноги и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что по окончании проверки по факту ДТП будет принято процессуальное решение.

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