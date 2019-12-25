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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Чайке" — 0:3

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 декабря, на льду "Лада Арены" в Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" уступила нижегородской "Чайке", сообщает пресс-служба автозаводцев. Хозяева впервые предстали перед своими болельщиками под руководством Владимира Маленьких.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде счет не был открыт, а во втором реализовали численное преимущество в двух игроков — на 33-й минуте отличился Денис Давыдов.

На 53-й минуте Андрей Желудков завершил комбинацию партнеров точным броском сходу (0:2).

В концовке Егор Юзленко поставил точку в матче — 0:3 победа "Чайки".

25 декабря в 17:00 команды сыграют еще раз.

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