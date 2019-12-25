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Пожары Происшествия

В Ставропольском районе сгорели автомобиль Mercedes и мотоцикл Honda

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 декабря, в 5:39 в пожарную охрану поступила информация о возгорании помещения, используемого под стоянку автотранспорта на ул. Октябрьская, 69 "д" в селе Тимофеевка Ставропольского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, огонь охватил площадь в 150 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 22 человека, которые использовали восемь машин. Пожар удалось ликвидировать в 7:24.

Как отметили в ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет, но во время пожара обгорели автомобиль Mercedes и мотоцикл Honda.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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