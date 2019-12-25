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Музыка Культура

Новогодние концерты в самарской филармонии пройдут 27 и 28 декабря

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 27 и 28 декабря, в 19:00, состоится Праздничный новогодний концерт (12+).

Исполнители:

Лауреат X Московского Открытого конкурса исполнителей русского романса "Романсиада без границ-2015" Дмитрий Риберо-Феррейра (бас-баритон);

Лауреат XVII Международного конкурса исполнителей русского романса "Романсиада-2013", солист Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац Сергей Петрищев (тенор);

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии. Дирижер — заслуженный артист РФ Георгий Клементьев.

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