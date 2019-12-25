ФСК ЕЭС провела встречу с инвесторами и аналитиками

Федеральная сетевая компания по итогам прошедшего года планирует направить на выплату дивидендов 11,3 млрд руб. (в прошлом году компания выплатила дивиденды на сумму 20,4 млрд руб.). Размер промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года станет известен 30 декабря, после собрания акционеров.

Информация об этом прозвучала на ежегодной встрече с инвесторами и аналитиками. В течение 2019 года компания ввела в строй подстанции в Иркутской области и завершила необходимые мероприятия по электроснабжению трубопровода ВСТО, благодаря чему Транснефть вывела трубопроводную систему "Восточная Сибирь — Тихий океан" на проектную мощность.

ФСК ЕАС в 2019 году закончила необходимые работы на магистральном газопроводе "Сила Сибири", который предназначен для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом было достигнуто снижение аварийности на 13%, а в течение последних лет этот показатель опускается двузначными темпами.

В настоящий момент ФСК ЕЭС реализует 31 проект в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который был утвержден правительством для исполнения "майского указа" президента. До конца декабря будут завершены 80% из них.

Внимание экспертов привлек тот факт, что в течение последних пяти лет наблюдается рост всех финансовых показателей ФСК ЕЭС. Последние годы мировая экономика замедлялась, но даже несмотря на это, удалось избежать крупных финансовых потерь, добиться нейтральных показателей, создав понятную и надежную консервативную структуру.

Основными задачами компании на 2020 год станут: своевременное строительство и сдача объектов, обеспечение высокого уровня надежности и качества услуг, наращивание внутренней эффективности, сохранение финансовой устойчивости.

Также на встрече выступил председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров. Он рассказал инвесторам о финансировании инвестиционной программы до 2024 года.

"Объем инвестпрограммы до 2024 года составит 558 млрд рублей. Из этой суммы 85,8 млрд руб. выделяются на проекты энергоснабжения БАМа и Транссиба, 98,1 млрд руб. идут на техприсоединение потребителей и генерации, 261,5 млрд руб. — на реновацию" — поделился планами глава компании.

Еще два года назад компании был присвоен наивысший (ААА) кредитный рейтинг по национальной шкале АКРА (и его результаты сохранены и в 2019 году), а международные рейтинги Moodyʼs, Standard & Poorʼs и Fitch Ratings остались на суверенном уровне.