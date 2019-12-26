"Лада" на выезде обыграла "Номад"

В среду, 25 декабря, в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" в Нур-Султане обыграла "Номад", сообщает пресс-служба автозаводцев.

На матч с "Номадом" главный тренер "Лад" Александр Титов внес ряд изменений в состав. Так, место в воротах занял Сергей Коробов, а в первое звено вернулся Александр Тимирев.

Именно эта пятерка и открыла счет в середине первого периода: Филипп Толузаков отправил шайбу в ворота Владимира Крамаря.

На 17-й минуте Ярослав Евдокимов сравнял счет — 1:1.

Во втором периоде Денис Горбунов забросил свою первую шайбу за "Ладу" и вывел вперед волжан — 1:2.

В середине заключительного периода тольяттинцы реализовали большинство (шайба в активе капитана "Лады" Константина Майорова) — 1:3.

Все, чего удалось добиться "Номаду" — сократить счет до минимума после броска Ивана Верещагина (2:3).