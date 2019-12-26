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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС разгромно проиграл "Торпедо"

НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 декабря, в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК ЦСК ВВС встречался с "Торпедо" из Усть-Каменогорска, сообщает пресс-служба "летчиков". Матч для самарцев был выездным.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Игра началась атаками хозяев и весь первый период прошел с преимуществом "Торпедо". ЦСК ВВС играл на контратаках. На шестой минуте гости остались в меньшинстве, но хозяева не реализовали большинство. Гости тут же выкатились "два в один", но не забили. А затем в начале Каштанов и Рукин выходили "два в один", но не смогли использовать этот момент. На 15-й минуте хозяева вышли "трое в одного" защитника и один из лучших бомбардиров устинки Шин четко использовал передачу партнера. На 17-й минуте удалил Ананьина, которое хозяева поля четко реализовали. Шин сделал дубль. Вскоре центрфорвард первого звена забросил третью щайбу в ворота Коротаева. На табло счет 3:0. За 10 секунд до окончания первого периода удалили игрока "Торпедо". ЦСК ВВС должны начать второй период, имея численное превосходство.

Большинство в дебюте второй двадцатиминутки "летчики" не реализовали. Моменты у ворот хозяев можно было пересчитать по пальцам. На 23-й минуте Рукин справа выходил на ворота, но не забил. Тут же последовала уже третье удаление у гостей, но устинка предоставленной возможностью отличиться не воспользовалась.

А затем шайбы посыпались в ворота Коротаева. 26-я минута — 4:0, 28-я минута — 5:0. Коротаев уступил место в воротах Попкову. Но и это не помогло. 32-я минута — 6:0. Это уже разгром. Несмотря на счет, "Торпедо" не сбавляло обороты. Постоянно атаковало. Складывалось впечатление, что торпедовцы постоянно играют в большинстве, настолько велико было их преимущество. Что вылилось в еще заброшенную шайбу в ворота волжан. 7:0 на 39-й минуте.

В начале третьего периода на 43-й минуте у хозяев поля был удален Виноградов. Но за все время большинства гости лишь один раз бросили издалека по воротам. Перевозчиков без труда поймал шайбу. Торпедовцы перевыполнили план по забитым голам, а самарцы никак не могли забить хотя бы шайбу престижа. На 56-й минуте вновь удаление у хозяев, но ни одного шанса у ЦСК ВВС при розыгрыше лишнего не было. А в концовке третьей двадцатиминутки устинка еще раз добилась успеха. 8:0.

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