Самаре водитель иномарки сбил женщину, отвез ее в больницу и вернулся на место ДТП

В среду, 25 декабря, в 13:15, в Самаре напротив дома № 181а по ул. Ново-Садовой, 58-летний водитель Kia Sportage сбил 68-летнюю женщину, которая переходила ул. Лукачева в не предназначенном месте месте. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, автомобилист ехал по ул. Лукачева со стороны ул. Ново-Садовой в направлении ул. Скляренко. После ДТП он отвез пострадавшую в больницу, потом вернулся на место происшествия и сообщил о случившемся в полицию.

В результате аварии женщина пешеход получила ушиб ноги. После оказания помощи ее отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.