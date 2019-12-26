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ДТП Происшествия

Самаре водитель иномарки сбил женщину, отвез ее в больницу и вернулся на место ДТП

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 декабря, в 13:15, в Самаре напротив дома № 181а по ул. Ново-Садовой, 58-летний водитель Kia Sportage сбил 68-летнюю женщину, которая переходила ул. Лукачева в не предназначенном месте месте. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, автомобилист ехал по ул. Лукачева со стороны ул. Ново-Садовой в направлении ул. Скляренко. После ДТП он отвез пострадавшую в больницу, потом вернулся на место происшествия и сообщил о случившемся в полицию.

В результате аварии женщина пешеход получила ушиб ноги. После оказания помощи ее отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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