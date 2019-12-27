Концерт Бориса Березовского перенесен на 29 декабря

Концерт пианиста Бориса Березовского, отмененный 15 декабря, пройдет в Самарской филармонии 29 декабря (12+).

Музыкант родился в Москве в 1969 году. Учился в Московской консерватории у Элисо Вирсаладзе и частным образом у Александра Саца. После блестящего дебюта в лондонском Вигмор-холле в 1988 году газета The Times охарактеризовала его как "исключительно многообещающего артиста". Подтверждением тому стала Золотая медаль на IX Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве, завоеванная Березовским в 1990 году.

Борис Березовский — участник крупнейших Международных музыкальных фестивалей в России, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Словакии, Японии, США.