В Самаре подросток госпитализирован в реанимацию после ДТП

В четверг, 26 декабря, в Самаре в 19:50 72-летний водитель автомобиля Kia Ceed в районе дома № 67 по ул. Мира сбил 17-летнего пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подросток переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали в отделение реанимации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.