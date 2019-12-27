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ДТП Происшествия

В Самаре подросток госпитализирован в реанимацию после ДТП

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 декабря, в Самаре в 19:50 72-летний водитель автомобиля Kia Ceed в районе дома № 67 по ул. Мира сбил 17-летнего пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подросток переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали в отделение реанимации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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