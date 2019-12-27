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ДТП Происшествия

Под Сызранью тяжело пострадал водитель легковушки, врезавшийся в грузовик

СЫЗРАНЬ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 декабря, в 7:00, в Сызранском районе участником ДТП стал 46-летний водитель Lada Priora с госномером Ульяновской области (регион 73), ехавший по трассе М-5 в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным стражей порядка, между 883 и 884 км трассы он врезался в заднюю часть полуприцепа фуры Iveco, стоявшей на правой обочине, под управлением 45-летнего мужчины.

Пострадал водитель легковушки. В тяжелом состоянии его доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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