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Общество

Жильцы ЖК "Город мира" пожаловались Александру Хинштейну на миллионные долги ТСН

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялся последний в 2019 г. прием граждан у депутата Госдумы Александра Хинштейна. В числе обратившихся была инициативная группа граждан, представляющих интересы собственников помещений в доме на Московском шоссе, 45.

Это 19-этажный жилой дом, введенный в эксплуатацию в 2011 году. С 2015 г. он находится в управлении у ТСН "ГОРОД МИРА". Общая площадь всех жилых, коммерческих и технических помещений составляет почти 8,8 тыс. кв. м.

Как уверяют активисты, руководство этого товарищества аффилировано застройщику квартала. У ТСН образовались огромные долги перед ресурсоснабжающими компаниями, хотя жильцы исправно оплачивают счета за коммунальные услуги.

По словам обратившихся, дело в том, что на первых этажах многоквартирного дома находится торговый комплекс. Работу с арендаторами торговых площадей ведет также близкая застройщику ООО "Город мира". Эта фирма собирает деньги за коммунальные услуги, но, по мнению активистов, не передает их для оплаты в ТСН. В результате у последней только перед АО "ПТС" накопилось задолженность более 6,6 млн руб., и сейчас идет судебный процесс по взысканию.

Граждане уже обращались к компетентные органы для наведения порядка с платежами, но им советуют все вопросы решать в арбитраже. Однако руководство ТСН никаких претензий к одноименному ООО не имеет.

Обратившиеся за помощью самарцы опасаются, что все долги в любом случае лягут на их плечи как собственников недвижимости.

Депутат Александр Хинштейн высказал намерение помочь с назначением проверки деятельности вышеупомянутого ТСН, а также заняться решением других проблем жильцов дома.

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