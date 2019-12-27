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ДТП Происшествия

При ДТП под Нефтегорском два человека погибли и два пострадали

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 декабря, днем в Нефтегорском районе в ДТП попал водитель автомобиля Geely, ехавший по трассе "Подъезд к городу Оренбург от М-5 "Урал" со стороны Самары в направлении поселка Алексеевка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "КАМАЗ".

В результате ДТП получили смертельные травмы пассажиры автомобиля Geely — женщина и мужчина. Водитель легковушки и его 14-летняя пассажирка госпитализированы.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, оказали первую помощь пострадавшим, установили и опросили свидетелей происшествия.

По факту случившегося полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает участникам о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными в пути.
 
 
 

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