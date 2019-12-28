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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Гагарина водитель грузовика сбил на переходе мужчину

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на пятницу, 27 декабря, в Самаре на ул. Гагарина автомобиль "Луидор" (фургон на базе ГАЗа) сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительными данным полицейских, грузовик, ехавший со стороны ул. Запорожской в направлении ул. 22 Партсъезда, сбил 39-летнего пешехода, переходившего проезжую часть ул. Гагарина в районе дома № 161 по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водитель быть максимально внимательными при проезде пешеходных переходов.

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