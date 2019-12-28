В Тольятти под колесами иномарки пострадал пешеход

В пятницу, 27 декабря, в 18:40 в Тольятти автомобиль Volkswagen Jetta сбил пешехода, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобиль, ехавший по Обводному шоссе со стороны ул. Строителей в направлении ул. Новозаводская, в районе 7 км шоссе сбил 53-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход пострадал и был госпитализирован.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

