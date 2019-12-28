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Губернатор Власть и политика

В Нефтегорске откроется первичный сосудистый центр для жителей южных районов

НЕФТЕГОРСК. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, во время рабочей поездки в Нефтегорский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ознакомился с работой недавно открытого в районной больнице кабинета рентгеновской компьютерной томографии и ходом подготовки к запуску на базе ЦРБ первичного сосудистого центра.

Фото: samregion.ru

Отметим, что в Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием по нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Три дня назад в Нефтегорской ЦРБ заработал кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Его основной элемент — компьютерный томограф LightSpeed LS 16 GE Medical Systems, который обеспечивает высокое качество диагностики различных заболеваний. Обследование методом КТ уже прошли несколько жителей района.

Также персонал Нефтегорской ЦРБ практически готов к открытию сосудистого центра первичного уровня, который будет обслуживать три южных района — Нефтегорский, Алексеевский и Богатовский.

Напомним, задачу оснастить все муниципалитеты первичными центрами специализированной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях поставил в своем Послании Дмитрий Азаров. После запуска центра в Нефтегорской ЦРБ она будет выполнена.

Создание сети таких центров позволит оказывать первую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях в сжатые сроки — вместо двух часов на доставку пациента до ближайшего центра теперь требуется не больше 20 минут. А это сотни и тысячи спасенных "в золотой час" жизней.

"Очень рассчитываю, что работа на новейшем оборудовании, укрепление по другим направлениям позволит нам коллективно с этой задачей эффективно справится", — обратился Дмитрий Азаров к врачам Нефтегорской ЦРБ.

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