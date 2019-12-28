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ДТП Происшествия

На трассе Клявлино-Шентала при опрокидывании автомобиля в кювет погибли два пассажира

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, на трассе Клявлино-Шентала автомобиль китайского производства опрокинулся в кювет, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате ДТП 48-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, 65-летний пассажир умер в больнице. Водитель и еще один пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, оказали первую помощь пострадавшим, установили и опросили свидетелей происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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