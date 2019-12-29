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ДТП Происшествия

В Самаре на Заводском шоссе автомобиль сбил девушку, вышедшую из трамвая

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, в Самаре в 8:40 произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-21099, ехавший со стороны ул. 22 Партсъезда к ул. Гаражный проезд, сбил девушку, которая вышла из трамвая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе строения № 5 "В" по Заводскому шоссе водитель авто, 36-летняя женщина, сбила 25-летнюю девушку, которая выходила из трамвая на остановке общественного транспорта и пересекала проезжую часть Заводского шоссе.
В результате ДТП девушка-пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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