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ДТП Происшествия

Утром в Самаре на ул. Урицкого под колесами автобуса погибла женщина

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 декабря, около 10 часов утра на ул. Урицкого в районе остановки между Крымской площадью и ул. Пензенской 61-летний водитель автобуса ПАЗ 56-го маршрута сбил женщину, которая скончалась до приезда бригады скорой помощи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, погибшая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. Личность погибшей устанавливается. Предположительно, ей может быть около 60 лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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