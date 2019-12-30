На портале "ВолгаНьюс" завершилось голосование за главное событие 2019 года, инициированное редакцией и агентством коммуникаций "ПРАТОН" в рамках премии "Серебряный Лучник — Самара". Из десяти "громких" региональных событий, список которых был составлен самими читателями, наибольшее число голосов набрало создание в Самаре филиала Третьяковской галереи.

Народное голосование за самые запоминающиеся события уходящего года шло в течение месяца. В результате третье место досталось "двойному" концерту Димы Билана и стоящей "за кадром" благотворительной деятельности певца в Самаре. Второе — традиционному Параду Памяти. А на первое место посетители портала поставили событие, которому только предстоит "прогреметь" по-настоящему — появление в городе филиала Государственной Третьяковской галереи.

"Организуя голосование на портале, мы хотели узнать, что жители Самары, в том числе далекие от сферы общественных связей, считают самым главным в жизни города. И они проголосовали за единственный в списке "проект из будущего". Мы тоже связываем с будущим открытием филиала Третьяковки большие надежды. Уверены, что он еще не раз порадует яркими масштабными событиями и, конечно, участием в "Серебряном Лучнике"!" — говорит исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

"Спасибо читателям за выбор! Третьяковская галерея — один из известнейших и любимейших музеев русского искусства у нас в стране. Когда приходит такая институция, это приподнимает городской контекст. По сути, жители Самары получат доступ к мировым шедеврам непосредственно у себя в городе. А мощный бренд Третьяковки выступит определенным гарантом того, что "Фабрика-кухня" и территория вокруг нее в ближайшее время действительно преобразятся, в Самаре появится новый центр притяжения", — поделился директор самарского филиала ГТГ Михаил Савченко.

Выбор читателей будет отмечен на Х юбилейной церемонии награждения победителей премии "Серебряный Лучник — Самара": филиалу Третьяковки вручат специальный диплом "Народное признание".