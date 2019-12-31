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ДТП Происшествия

В ДТП на ул. Советской Армии в Самаре пострадали двое маленьких детей

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 декабря, в Самаре в 21:20 на ул. Советской Армии при столкновении двух автомобилей пострадали двое детей, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 156 по ул. Советской Армии 28-летний водитель Lada Granta врезался в стоявший впереди в попутном направлении автомобиль Renault Logan, под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получили два маленьких пассажира автомобиля Renault Logan — мальчики в возрасте двух и пяти лет. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где после оказания помощи им назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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