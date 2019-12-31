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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки сбил на переходе женщину

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 декабря, в Самаре в 18:25 28-летний водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в районе дома № 6 по ул. Мира 33-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали. 

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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