В Самаре водитель иномарки сбил на переходе женщину

В понедельник, 30 декабря, в Самаре в 18:25 28-летний водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в районе дома № 6 по ул. Мира 33-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.