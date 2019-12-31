В Самаре водитель иномарки сбил на переходе женщину

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В понедельник, 30 декабря, в Самаре в 18:25 28-летний водитель автомобиля Nissan Terrano сбил женщину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.