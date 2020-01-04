В Филармонии прозвучит новогодний джаз

В субботу, 4 января, в 19:00 в Самарской филармонии пройдет концерт Real Jam (12+).

Real Jam — это музыкальный проект, культивирующий ретро-стиль и возрождающий традиции старого джаза. Коллектив переносит слушателей во времена черно-белого кино, биг-бэндов и виниловых пластинок.

В репертуаре группы — песни, которые вошли в "золотой" фонд всемирной музыкальной истории. В свое время их исполняли Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, сестры Эндрюс, Мэрилин Монро.

Одновременно с этим группа исполняет песни из хит-парадов последнего десятилетия в свинговой стилизации и в трехголосном звучании.

В программе "Новогодний джаз" прозвучат мелодии новоорлеанского и чикагского джаза первой четверти 20-го века, эпохи свинга 30-х годов и знаковые мотивы 40-х и 50-х годов.

Исполнители: вокал — Татиана Фатеева, Татьяна Гайворонская, Анна Иванова, фортепиано: Алексей Рябухин, гитара/банджо: Вадим Харченко, саксофон: Юрий Севастьянов, контрабас: Денис Шушков, ударные: Евгений Камкин. Руководитель коллектива: Татиана Фатеева.