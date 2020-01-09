"Ладья" проиграла "Ирбису" — 1:2

В среду, 8 января, в очередном матче Париматч чемпионате МХЛ ХК "Ладья" уступил казанскому "Ирбису", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Тольятти.

В первом периоде хозяева владели преимуществом, создали ряд опасных моментов у ворот Артема Забродина, один из которых на 19-й минуте реализовал Денис Комков (в большинстве) — 1:0.

Во втором периоде игра выровнялась, а счет в нем изменился.

В дебюте третьего периода Кирилл Крутов удвоил счет. Но, в середине периода Дмитрий Семеновский отыграл одну шайбу. После этого тольяттинцы создали несколько моментов у ворот Артура Ахтямова, которые голкипер "Ирбиса" ликвидировал.

Счет 2:1 в пользу "Ирбиса" не изменился до финальной сирены.

9 января команды сыграют еще раз.