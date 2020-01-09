Telewelle, mero и Snowflake Jam дадут концерт в Самаре

11 января в клубе "Парадная" состоится концерт самарских и тольяттинских музыкантов — mero, Telewelle и Snowflake Jam. Начало выступления в 20:00.

Из Тольятти в Самару приедут пост-поп герои Snowflake Jam и новички сцены mero. Mero выпустили в ноябре первый мини-альбом "4", который уже активно тиражируется по стриминговым платформам и в различных пабликах, посвященных интересной новой музыке. Группа работает на стыке жанров синти-поп и пост-вейв.

Поддержать mero придет и Данила Телегин со своим сольным проектом Telewelle. В октябре состоялась презентация его нового альбома "Машина драм". На концерте в "Парадной" Данила Телегин обещает сыграть дарк-электро сет.

Билеты на концерт уже в продаже.