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Музыка Культура

Telewelle, mero и Snowflake Jam дадут концерт в Самаре

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 января в клубе "Парадная" состоится концерт самарских и тольяттинских музыкантов — mero, Telewelle и Snowflake Jam. Начало выступления в 20:00.

Из Тольятти в Самару приедут пост-поп герои Snowflake Jam и новички сцены mero. Mero выпустили в ноябре первый мини-альбом "4", который уже активно тиражируется по стриминговым платформам и в различных пабликах, посвященных интересной новой музыке. Группа работает на стыке жанров синти-поп и пост-вейв.

Поддержать mero придет и Данила Телегин со своим сольным проектом Telewelle. В октябре состоялась презентация его нового альбома "Машина драм". На концерте в "Парадной" Данила Телегин обещает сыграть дарк-электро сет.

Билеты на концерт уже в продаже.

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