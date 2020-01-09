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Музыка Культура

В театре оперы и балета состоится премьера сценической кантаты Carmina Burana

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На малой сцене самарского театра оперы и балета 27 и 28 февраля состоится премьера сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа Carmina Burana.

Фото: Антон СЕНЬКО

В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы.

Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик — главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев, режиссер-постановщик — Марина Шапкина, художник-постановщик — главный художник Самарского академического театра оперы и балета Елена Соловьева, художник по свету — Эмиль Авраменко, видеоконтент — Владимир Поротькин. Музыкальный руководитель постановки — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.

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