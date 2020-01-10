Первые платные парковки в Самаре появятся летом

Первые платные парковки в Самаре должны появиться летом текущего года. Об этом в Twitter сообщает городской департамент транспорта.

"Первые платные парковки должны появиться летом этого года, о чем проинформируем дополнительно. С учетом существующей конфигурации улично-дорожной сети, новых парковочных мест (ночных или выходного дня)", — говорится в сообщении.

Напомним, перечень мест, где в Самаре предполагается разместить платные парковки, был утвержден в начале декабря 2019 года. Утвержденный комиссией перечень впоследствии будет выставлен на концессию. Концессионера определят в результате торгов. Он должен будет оборудовать и содержать парковки, следить за их использованием.