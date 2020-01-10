13 января в самарской филармонии состоится концерт "И снова Старый Новый год…"

В понедельник, 13 января, в 19:00, в самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится праздничный симфонический концерт "И снова Старый Новый год…" (12+).
Солист — постоянный участник программы "Романтика романса" на телеканале "Культура", лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев (баритон, Москва).
В сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Санкт-Петербургского дирижера Андрея Медведева артист исполнит хиты зарубежной и советской эстрады.
Концерт ведет Ирина Цыганова.