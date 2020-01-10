13 января в самарской филармонии состоится концерт "И снова Старый Новый год…"

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В понедельник, 13 января, в 19:00, в самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится праздничный симфонический концерт "И снова Старый Новый год…" (12+).