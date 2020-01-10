Вадим Эйленкриг и Роберт Маевский выступят в Самарской филармонии

В Самарской филармонии в январе и феврале состоятся два джазовых концерта.
29 января в 19:00 выступят Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew (12+). Вадим Эйленкриг - экстраординарный трубач, телеведущий модной передачи Клуб "Шаболовка 37". Стоимость билетов от 500 руб., скидка постоянным слушателям - 10%.
А 13 февраля в 18:30 состоится концерт Night trumpet (12+). Даниил Крамер представляет двух трубачей-виртуозов - польского музыканта Роберта Маевского и екатеринбургского джазмена Сергея Проня. Стоимость билетов от 500 рублей.