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Музыка Культура

Вадим Эйленкриг и Роберт Маевский выступят в Самарской филармонии

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии в январе и феврале состоятся два джазовых концерта.

29 января в 19:00 выступят Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew (12+). Вадим Эйленкриг - экстраординарный трубач, телеведущий модной передачи Клуб "Шаболовка 37". Стоимость билетов от 500 руб., скидка постоянным слушателям - 10%.

А 13 февраля в 18:30 состоится концерт Night trumpet (12+). Даниил Крамер представляет двух трубачей-виртуозов - польского музыканта Роберта Маевского и екатеринбургского джазмена Сергея Проня. Стоимость билетов от 500 рублей.

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