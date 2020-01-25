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Музыка Культура

В Bootlegger Muzcafe состоится концерт, посвященный джазмену Nat King Cole

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 января, в Bootlegger Muzcafe состоится концерт, посвященный величайшему джазовому пианисту и певцу ХХ века Nat King Cole. На сцену выйдут американский певец Чарльз Тернер и джазовое трио французского пианиста Седрика Онрю, исполнив композиции в честь 100-летия со дня рождения джазмена.

Фото: vk.com/charlesturner

Нэт Кинг Коул (1919-1965) — по прозвищу Король был одним из самых популярных исполнителей в США середины прошлого века. 42 диска за 45 лет короткого, но блестящего жизненного пути, 58 альбомов, 3-е место (после Синатры и Пресли) в списке 100 лучших эстрадных исполнителей прошлого века.

Именно в его творчестве впервые получили развитие современные блюз, ритм-энд-блюз, соул, фанк и эстрадная баллада. Он обладал узнаваемой манерой исполнения, совершенной дикцией и фразировкой. До сих пор его бархатный чувственный голос — предмет зависти и образец для многих эстрадных певцов.

Чарльз Тернер — "самая яркая молодая звезда вокального джаза Америки, маг и волшебник импровизации", так о нем пишут в прессе. Он пел в Карнеги-Холл вместе с легендарным певцом Бобби Макферрином, выступал на одной сцене с великими Оскаром Питерсоном, Джорджем Бэнсоном, Ди Ди Бриджуотер, Тэрри Линн Кэррингтон, Джо Хендриксом, Куртом Эллингом, Эл Джэрро, Маркусом Миллером.

Седрик Онрю — выдающийся французский пианист, композитор, аранжировщик. Музыкант, который получил престижную премию Грэмми в 2015 году. Известность пришла к нему после сотрудничества с легендами джазовой музыки — Дианой Ривз, Грегори Портером и великим Херби Хэнкоком, который назвал Седрика "самым неординарным французом".

Дополнительная информация по мероприятию здесь.

Начало концерта: в 19:00.

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