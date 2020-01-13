Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Австралии, а Дарья Касаткина проиграла на старте

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия), одержав победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4, сообщает championat.com. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Павлюченкова совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала рять из пяти брейк-пойнтов. Контавейт в свою очередь также совершила один эйс, сделала две двойные ошибки и реализовала два из девяти брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Анастасия сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.

А воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге турнира со счетом 6:4, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты.

На счету Дарьи два эйса, четыре двойные ошибки и три из четырех брейк-пойнтов. Бенчич в свою очередь также совершила два эйса, сделала три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $848 тысяч.