В регионе установили порядок организации приютов для животных

Правительство Самарской области утвердило порядок организации деятельности приютов для животных без владельцев и нормы содержания в них. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно документу, владельцем зооприюта может быть юрлицо или индивидуальный предприниматель. Если в приюте содержится более 150 животных, рекомендована организация собственной ветеринарной службы. Размещать такие учреждения положено на изолированной территории (не менее 150 метров от жилой застройки), разграниченной раздельными зонами в специальных помещениях. А вот в их наличие в общественных зданиях, а также квартирах недопустимо.

Территория приюта должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее двух метров. Въезд на территорию учреждения положено осуществлять через дезинфекционный барьер, а на входе должны лежать дезинфекционные коврики.

Помещения приюта должны быть оборудованы системами водоснабжения и водоотведения, канализации, электроснабжения, наружного освещения и вентиляции.

Вновь поступившие животные подлежат учету, идентификации электронными метками (чипированию) и мечению неснимаемыми метками, осмотру ветеринаром. При передаче животного человеку или организации сотрудники должны записать данные нового владельца, в том числе паспортные.

Приют должен размещать сведения (фотография, краткое описание животного, дата и место обнаружения и прочее) о каждом поступившем животном на своем официальном сайте в течение трех дней с момента его прибытия.

Содержаться питомцы могут как в индивидуальных, так и в групповых вольерах. Для животных весом выше 22,5 кг размер бокса должен быть не менее 1,2×1,8 м или 2,2 кв. м, для животных среднего размера (16-22,5 кг) — не менее 1,2×1,5 м или 1,8 кв.м, для мелких (менее 16 кг) — 0,9×1,2 м или 1,1 кв. метров. Вольер должен состоять из навеса с будкой или открытого выгула. Животное должно быть защищено от холода, осадков, жары, у него должна быть подстилка и собственная миска.

Решение об эвтаназии животного в приюте должно приниматься исключительно по показаниям — комиссией, состоящей как минимум из двух ветеринаров и сотрудника зооприюта.