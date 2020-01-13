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Музыка Культура

В театре оперы и балета пройдет концерт "Народная песня в сердце моем…"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Малой сцене Самарского театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) 8 февраля в 18:30 представят концертную программу "Народная песня в сердце моем…" (6+).

Солистка Государственного Волжского русского народного хора, обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов, Лауреат Губернской премии в области культуры и искусств Елена Каплина в сопровождении оркестра народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора "Виртуозы Самары" исполнит русские народные песни, старинные русские романсы с аранжировкой для народного оркестра, еврейские, украинские песни в народно-джазовых обработках, а также произведения современных композиторов и земляков - Александра Большакова и Александра Серебрякова.

В концерте примут участие солисты Волжского хора Станислав Иванов, Александр Митрофанов (гитара), Сергей Зуев (фортепиано), Алла Кацарска и Елена Гордеева, а также солисты - инструменталисты оркестра "Виртуозы Самары".

Главный дирижер - заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ "Душа России" Павел Третьяков.

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