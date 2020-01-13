В связи со снегопадами в Самарской области усилена работа дорожных служб

В понедельник, 13 января, в связи со снегопадом всем собственникам дорог федерального, регионального и местного значения в Самарской области рекомендовано усилить контроль за содержанием автомобильных дорог и организовать круглосуточную работу до окончания устранения последствий снегопада.

Особое внимание будет уделено снегозаносимым участкам дорог, затяжным подъемам и спускам, опасным поворотам. Усиленный контроль будет обеспечен на участках федеральный трассы М-5 "Урал" у ТЦ "Мега", на подъезде к г. Жигулевску и региональной трассы "Обводная г. Самары".

В настоящее время на региональных дорогах Самарской области задействовано 369 единиц техники, на муниципальных дорогах в Самаре — 177 единиц, в Тольятти — 50 единиц.

Как сообщает администрация Самары, основной объем работ будет выполнен в ночную смену. МП "Благоустройство" увеличит выпуск спецтехники до 202 единиц, в том числе 81 самосвал, 35 дорожных комбинированных машин, 33 погрузчика, 19 МТЗ-80, а также мультикары, автогрейдеры, бульдозеры и другую технику.

"На основные магистрали запустят автопоезда. При необходимости они проходят по одним и тем же участкам неоднократно, чтобы качественно очистить все полосы движения в прямом и обратном направлениях и сформировать снежные валы в прилотковой полосе для более удобного и оперативного их вывоза на полигоны", — сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

В ночь на 14 января дорожная техника будет сосредоточена на следующих улицах внутригородских районов:

— в Октябрьском районе — на ул. Советской Армии, ул. Гастелло, ул. Луначарского, ул. Мичурина, ул. Соколова, ул. Лесная, ул. Осипенко, ул. Первомайская, ул. Больничная, ул. Клиническая, ул. Владимирская, ул. Челюскинцев, ул. Радонежская, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Шушенская, на Северо-Восточной магистрали, ул. Дыбенко, ул. Гаражная, ул. Революционная, ул. Авроры, ул. Печерская, ул. Врубеля, ул. Академика Солдатова, пр. Карла Маркса, пр. Масленникова, пр. Ленина, Волжском пр., на просеках, на 3 и 4 проездах и др;

— в Ленинском районе — на ул. Владимирская, ул. Ярмарочная, ул. Самарская, ул. Чернореченская, ул. Дачная, ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская, ул. Льва Толстого, ул. Буянова и др.;

— в Железнодорожном районе — на ул. Красноармейская, ул. Агибалова, Комсомольской площади, Крымской площади и др.;

— в Советском районе — на ул. Средне-Садовая, ул. А. Матросова, ул. Карбышева, ул. Свободы, ул. Физкультурная, ул. Авроры, ул. Гагарина, ул. Красных Коммунаров и др.;

— в Куйбышевском районе — на ул. Главная, ул. Фасадная, ул. Калининградская, ул. Народная, пр. Казачий, Самарском мосту и др.;

— в Промышленном районе — на ул. Солнечная, ул. Нагорная, ул. Свободы, ул. Воронежская, пр. Карла Маркса, на 8 просеке и др.;

— в Красноглинском районе — на Красноглинском шоссе, ул. Сергея Лазо, ул. Симферопольская, бульваре Финютина, основные улицы в пос. Мехзавод и др.;

— в Самарском районе — все улицы гостевого маршрута;

— в Кировском районе — пр. Кирова, ул. Победы, пр. Металлургов, Зубчаниновское шоссе и др.