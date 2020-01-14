Владимир Богатырев назначен ректором Самарского университета

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ о назначении Владимира Богатырева на должность ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, сообщает пресс-служба вуза.

Срок полномочий ректора составит пять лет — с 16 января 2020 г. по 15 января 2025 года. Основанием для приказа является решение аттестационной комиссии Минобрнауки России.

Напомним, Минобрнауки РФ назначило Владимира Богатырева временно исполняющим обязанности ректора Самарского университета 16 января 2019 г. в связи с истечением 15 января 2019 г. срока полномочий Евгения Шахматова на данном посту. Ранее Владимир Богатырев работал в должности проректора по образовательной и международной деятельности университета.