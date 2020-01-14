Владимир Богатырев назначен ректором Самарского университета

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ о назначении Владимира Богатырева на должность ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, сообщает пресс-служба вуза.
Срок полномочий ректора составит пять лет — с 16 января 2020 г. по 15 января 2025 года. Основанием для приказа является решение аттестационной комиссии Минобрнауки России.
Напомним, Минобрнауки РФ назначило Владимира Богатырева временно исполняющим обязанности ректора Самарского университета 16 января 2019 г. в связи с истечением 15 января 2019 г. срока полномочий Евгения Шахматова на данном посту. Ранее Владимир Богатырев работал в должности проректора по образовательной и международной деятельности университета.
Владимир Дмитриевич Богатырев родился 25 июня 1974 г. в г. Куйбышеве. В 1997 г. окончил факультет информатики Самарского государственного аэрокосмического университета по специальности "Прикладная математика", квалификация "Инженер-математик".
В 2012 г. окончил юридический факультет Самарского государственного университета, специальность "Юриспруденция", квалификация "Юрист".
В 2000 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук, специальность "Математические и инструментальные методы экономики".
В 2005 г. присуждено ученое звание доцента.
В 2006 г. присуждена ученая степень доктора экономических наук, специальность "Математические и инструментальные методы экономики".
В 2009 г. присвоено ученое звание профессора.
До 15 января 2019 г. - проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета.
С 15 января 2019 г. по 15 января 2020 г. - временно исполняющий обязанности ректора Самарского университета.
Автор и соавтор 17 учебных пособий, методических указаний и монографий, более 130 публикаций на русском и английском языках, шесть публикаций в Scopus.
Научный руководитель 11 кандидатских диссертаций по экономике и управлению.
Председатель диссертационного совета Самарского университета по экономическим специальностям.