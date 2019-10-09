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Образование Общество

В ректоры Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владимир Богатырев прошел аттестацию на пост ректора Самарского национального исследовательского университета. Это следует из выписки из протокола заседания аттестационной комиссии, опубликованной на сайте Минобрнауки РФ в среду, 9 октября.

Фото: www.ssau.ru

Аттестационная комиссия решила признать Богатырева "прошедшим аттестацию и рекомендовать Министерству науки и высшего образования РФ назначить его на должность ректора ФГАОУВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева".

По уставу вуза ректор назначается министерством на пять лет.

Напомним, с января 2019 г. Богатырев возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". До этого пост ректора с 2010 г. занимал Евгений Шахматов, у которого истек срок полномочий.

Владимир Богатырев ранее работал в должности проректора по образовательной и международной деятельности.

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