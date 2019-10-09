В ректоры Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев

Владимир Богатырев прошел аттестацию на пост ректора Самарского национального исследовательского университета. Это следует из выписки из протокола заседания аттестационной комиссии, опубликованной на сайте Минобрнауки РФ в среду, 9 октября.

Аттестационная комиссия решила признать Богатырева "прошедшим аттестацию и рекомендовать Министерству науки и высшего образования РФ назначить его на должность ректора ФГАОУВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева".

По уставу вуза ректор назначается министерством на пять лет.

Напомним, с января 2019 г. Богатырев возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". До этого пост ректора с 2010 г. занимал Евгений Шахматов, у которого истек срок полномочий.

Владимир Богатырев ранее работал в должности проректора по образовательной и международной деятельности.