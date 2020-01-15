В Самарской области с 17 января в охотничьих угодьях стартует операция "Снегоход"

На территории охотничьих угодий Самарской области с 17 января по 17 февраля пройдет операция "Снегоход".

"Основной целью проведения операции является выявление и пресечение правонарушений и преступлений по всем направлениям, в том числе выявление правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, незаконного хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, использования незарегистрированного механического транспортного средства и др.", - сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.