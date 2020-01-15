16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре демонтируют павильоны остановок общественного транспорта Владимир Богатырев назначен ректором Самарского университета В Самарской области появится медицинская авиация Самарские детсады перейдут под охрану Росгвардии Жители региона могут помочь улучшить работу поликлиник

Общество

В Самарской области с 17 января в охотничьих угодьях стартует операция "Снегоход"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На территории охотничьих угодий Самарской области с 17 января по 17 февраля пройдет операция "Снегоход".

"Основной целью проведения операции является выявление и пресечение правонарушений и преступлений по всем направлениям, в том числе выявление правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, незаконного хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, использования незарегистрированного механического транспортного средства и др.", - сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2