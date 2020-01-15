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Общество

На ул. Льва Толстого ограничат движение из-за ремонта водопровода

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре временно ограничат движение по ул. Льва Толстого из-за аварийного ремонта на водопроводе около дома № 91.

На участке ул. Льва Толстого от ул. Ленинской до ул. Садовой временно не будет ходить транспорт, в том числе общественный.

Из-за этого по скорректированной схеме будут ходить автобусы. По муниципальным маршрутам № 5д, 37, 205, 295, а также по пригородным № 114, 119 автобусы будут доезжать до перекрестка улиц Льва Толстого и Ленинская, затем проследуют по ул. Ленинская с поворотом на ул. Красноармейскую, потом через ул. Садовую снова будут выезжать на ул. Льва Толстого, далее — по обычным маршрутам; в обратном направлении — в объезд через улицы Садовую, Красноармейскую, Ленинскую.

Измененная схема организации общественного транспорта будет действовать до окончания восстановительных работ.

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