IMAX возвращает на экраны главные релизы прошлого года

С 16 по 22 января все, кто хотел, но так и не попал на премьеру, смогут увидеть нашумевшие ленты 2019 года — новинку серии "Король Лев", новую версию "Аладдина", продолжение "Малефисенты" с неподражаемой Анджелиной Джоли и обладателя венецианского "Золотого льва" "Джокера".

Кинотеатр "Киномакс" дает возможность купить билет в кино на льготных условиях. Для детей до трех лет — билет бесплатно, а для детей до 12 лет теперь билет можно приобрести со скидкой 50%. Также на льготных условиях в "Киномакс" можно купить билеты на групповые посещения кинозалов, в том числе и для школьников и студентов Пенсионеры тоже могут приобрести билеты со скидкой.

Детские билеты https://kinomax.ru/static/child-tickets

Для групповых походов https://kinomax.ru/static/student-tickets

Для пенсионеров https://kinomax.ru/static/pension-tickets

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