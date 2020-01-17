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Кино Культура

IMAX возвращает на экраны главные релизы прошлого года

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 22 января все, кто хотел, но так и не попал на премьеру, смогут увидеть нашумевшие ленты 2019 года — новинку серии "Король Лев", новую версию "Аладдина", продолжение "Малефисенты" с неподражаемой Анджелиной Джоли и обладателя венецианского "Золотого льва" "Джокера".

Фото: предоставлено АО "Киномакс"

Кинотеатр "Киномакс" дает возможность купить билет в кино на льготных условиях. Для детей до трех лет — билет бесплатно, а для детей до 12 лет теперь билет можно приобрести со скидкой 50%. Также на льготных условиях в "Киномакс" можно купить билеты на групповые посещения кинозалов, в том числе и для школьников и студентов Пенсионеры тоже могут приобрести билеты со скидкой.

Детские билеты https://kinomax.ru/static/child-tickets
Для групповых походов https://kinomax.ru/static/student-tickets
Для пенсионеров https://kinomax.ru/static/pension-tickets

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