Руководитель Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк рассказал о первых результатах цифровой трансформации на XI Гайдаровском форуме

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк выступил на прошедшем в Москве 15–16 января XI Гайдаровском форуме "Россия и мир: Вызовы нового десятилетия".

Ведущие мировые ученые, политики, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты встретились в Президентской Академии на XI Гайдаровском форуме. В этом году его программа включала 85 сессий различных форматов, посвященных обсуждению актуальной российской повестки и влияния на нее мировой ситуации.

Председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк выступил в экспертной дискуссии "Управление цифровыми экосистемами — закат или трансформация классических корпораций?" Ключевыми вопросами для обсуждения стали итоги и перспективы цифровой трансформации бизнеса, развитие экосистем технологическими гигантами и небольшими компаниями и развитие управленческих навыков в цифровую эпоху.

"Даже крупным компаниям сегодня трудно конкурировать технологически с цифровыми гигантами, и для нас критически важно сегодня создать удобную и качественную цифровую инфраструктуру, которая позволит развивать не только свою экосистему, но и быстро встраивать собственные сервисы в уже существующие экосистемы наших партнеров. Для нас важно уметь слышать своего клиента, понимать и предугадывать его потребности. В этом кроется сегодня успех любого бизнеса", — рассказал Сергей Цикалюк.

Сергей Алексеевич добавил, что сегодня цифровая трансформация невозможна без изменения самих компаний, их корпоративной культуры: "Очень важно понимать роль человеческого капитала, наших талантов. Мы перенимаем опыт ведущих российских и международных компаний по построению рабочих команд и групп, которые занимаются выводом продуктов на рынок и состоят из представителей разных блоков. Это формирует корпоративную культуру и позволяет создавать качественный и проработанный со всех сторон, в том числе IT и потребительских свойств, продукт".

"Цифровизация для ВСК — это в первую очередь предоставление сервисов, позволяющих быстро и качественно выводить продукты на рынок. Во-вторых, — развитие систем принятия решений, внедрение машинного обучения. Мы используем элементы искусственного интеллекта для персонализации предложения клиентам. В-третьих, мы сегодня активно развиваем наше дистанционное урегулирование для того, чтобы у клиента не было необходимости ехать в офис и он мог урегулировать страховой случай через мобильное приложение или сайт компании. Также сегодня мы продолжаем инвестировать в человеческий капитал. Мы понимаем, и мировая практика это подтверждает, что традиционные каналы продаж и живое общение с клиентами по-прежнему актуальны и будут продолжать пользоваться спросом".

В ходе выступления Сергей Алексеевич поделился и первыми результатами цифровизации компании: "В прошлом году наши продажи через дистанционные каналы достигли 5 млрд рублей. В этом году мы планируем увеличить этот показатель до 8 млрд. Также дистанционным урегулированием пользуется всё большее количество наших клиентов. В прошлом году было урегулировано более 7 500 страховых случаев, и эта цифра продолжит расти".

Дискуссия вызвала большой интерес у аудитории и собрала более 150 слушателей. Модератором выступил Александр Филатов, партнер венчурного фонда GenezisTechCapital. Также в дискуссии приняли участие: Сергей Каледжян, декан высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, Михаил Кузнецов, директор Центра системных трансформаций МГУ им. М. В. Ломоносова, Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц ПАО Сбербанк, Сергей Качура, генеральный директор ГК "А101 Девелопмент", Елена Шульгина, вице-президент АО "Ситроникс", Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ, Андрей Тамбовцев, генеральный директор АО "Национальный исследовательский институт технологий и связи" и другие.